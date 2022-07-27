Ordu, tıbbi ve aromatik bitki üretimine göz kırpıyor - Son Dakika
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Ordu, tıbbi ve aromatik bitki üretimine göz kırpıyor

27.07.2022 17:01
Ordu, tıbbi ve aromatik bitki üretimine göz kırpıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'yu ticari değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'yu ticari değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor.

Bu kapsamda kurulan örnek bahçe ve seralarda incelemelerde bulunan Başkan Güler, "Ordu ekonomisine yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Fındıkta dönümünden 2 bin, 2 bin 500 TL kazanılırken tıbbi ve aromatik ürünlerden 25-30 bin TL kazanç elde etme imkanı var. Hatta bu 80-90 bin TL'ye çıkıyor. Bu noktada Ordu'da yepyeni bir sahayı deniyoruz" dedi.

Ordu'da klasik belediyecilik alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu sıra dışı çalışmalar ve özellikle yeni tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ordu İlinde "Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında Altınordu, Perşembe, Ünye ve Kabadüz ilçelerinde oluşturulan deneme bahçelerindeki üretimler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca oluşturduğu Tropikal Bitkiler, Ata Tohumu ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Uygulama ve Eğitim Alanı ile bu alandaki çalışmalara da büyük önem veriyor.

Bitkiler, Bio-inovasyon Merkezi'nde işleniyor

Sarı kantaron, ekinezya, tıbbi nane, aynısefa, limon otu, biberiye, kekik ve lavanta gibi 16 çeşit bitkinin yetiştirildiği bahçelerde, yeterli olgunluğa ulaşmış ürünler daha sonrasında hasat edilip Karadeniz'de ilk ve tek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Biyo-İnovasyon Merkezi'nde işlemlerden geçirilerek sabun, yağ, çay gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Yepyeni bir iş sahası ortaya çıkıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi, Tropikal Bitkiler, Ata Tohumu ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Uygulama ve Eğitim Alanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada yetiştirilen ürünleri ve tarım alanında yapılan birçok çalışmayı inceleyen Başkan Güler, personelden de bilgiler aldı.

Ordu'da yepyeni bir saha oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, oluşturulan örnek bahçelerle ürünlerin Ordu topraklarında yetiştiğini göstermek istediklerini ve başarılı olduklarını söyledi.

Birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitki ile tropikal bitki yetiştiriciliğinin Ordu tarımına ve ekonomisine yeni bir boyut kazandırmak istediklerinin altını çizen Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Biz üreticilerimize birçok ürünün olduğunu göstermek amacıyla çok önemli çalışmalar yaptık. Oluşturduğumuz bahçelerde, stevya, tıbbi nane, kekik, ekinezya, melisa, lavanta, limon otu gibi16 çeşit bitki var. Bunlar çok güzel verimi yüksek ürünler. Bu ürünler arasında daha evvel denenmeyen birçok ürünler de mevcut. Fındıkta dönümünden 2 bin, 2 bin 500 TL kazanılırken bu ürünlerden 25-30 bin TL kazanç elde etme imkanı var. Hatta bu 80-90 bin TL'ye çıkıyor. Bunlar tıbbi aromatik bitkiler olduğu için hem tıbbi olarak ilaç yapımında hem kozmetikte kullanılabiliyor. Bu noktada Ordu'da yepyeni bir sahayı deniyoruz. Ordu ekonomisine katkısı olacak. İşsizliğe engel olacak. Dolayısıyla burada yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bunun dışında kuşkonmaz gibi aynı zamanda gastronomide kullanılan çok önemli bir ürün bu. Onun dışında enginar çalışmalarımız var. Enginar Ordu'yu çok sevdi. Karpuz, kavun denemelerimiz var. Geçen yıl 18 kg'lık 8 tane karpuz çıkmıştı bir çekirdekten. Şimdi o denemeleri burada yapıyoruz. Serada ve açık alanda kavun denemelerimiz var. Dolayısıyla Ordu ekonomisine yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Hem işsizliğe çözüm olacak hem de gelir kaynağı olarak daha zenginleşmemizi sağlayacak. Aynı zamanda yeni bir sanayi kolunu ilaç ve kozmetik sanayini burada oluşturuyoruz." - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu, tıbbi ve aromatik bitki üretimine göz kırpıyor - Son Dakika

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