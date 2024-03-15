Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı: Türk fındık üreticisi kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı: Türk fındık üreticisi kazandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı: Türk fındık üreticisi kazandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunu değerlendirdi. Güler, Türk fındık üreticisinin yıllardır süren haksız rekabetten kazandığını belirtti. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise Ferrero'nun rekabetçi endişeleri gideren taahhütlerle soruşturmanın sona erdiği ifade edildi.

15.03.2024 21:41  Güncelleme: 21:44
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Rekabet Kurulunca Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin, "Tek kelimeyle Türk fındık üreticisi kazandı çünkü yıllardır süren bir haksız rekabet söz konusuydu." dedi.

Güler, Fatsa ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, piyasada oluşturulan haksız rekabet dolayısıyla firma hakkında bir süre önce Rekabet Kurumuna başvuruda bulunduklarını söyledi.

Rekabet Kurumunun başvuruya ilişkin sonucu dün kamuoyu ile paylaştığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Buradaki olayı Rekabet Kurulu monopsoni olarak yorumladı. Biz de o şekilde olduğunu göstermek istedik. Çünkü monopholde daha çok üreticinin tekelliği söz konusudur. Monopsonide ise alım gücünü kötüye kullanmak, rekabeti usulüne uygun kullanmamak yönünde çalışma oluyor ve bundan dolayı yapılan çalışmalarda rekabet kuralı önce haklı görerek bizi çalışmayı başlattı, sonra da taahhütler istedi. Taahhütler olmasaydı ceza durumuna düşecekti. Taahhütleri vererek sonucu olumlu bir şekilde bağladılar."

Güler, üreticinin ve Türk fındığının bu noktada değerini daha iyi bulacağını vurgulayarak, "Şu anda 3 dolardan 4 dolar civarına çıktı fiyatı. Fiyatını ilk defa revize etti. Ordu'ya da geldiler benimle 5 saat kadar görüştüler. Türk fındığının fiyat mekanizmasındaki dışa bağımlılığını düzeltmiş olduk." diye konuştu.

Konunun detaylarını paylaşan Güler, "Tek kelimeyle Türk fındık üreticisi kazandı çünkü yıllardır süren bir haksız rekabet söz konusuydu." ifadesini kullandı.

Güler, Ordu'nun İtalya'nın ürettiği fındığın 4 katını ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada özellikle Ordu'nun böyle bir üstünlüğü var. Giresun'la beraber de daha fazla yani yüzde 70'e yakın kısmını üretiyorlar ve böylece bir firma kendisi bu kadar hakim olmadığı halde gücünü kötüye kullanarak, rekabet şartlarını negatif kullanarak burada fiyat belirlemede haksız rekabete sebep oluyordu. Bunu önlemiş olduk."

Rekabet Kurumunca dün yapılan açıklamada, "Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma, Ferrero tarafından getirilen ve Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütlerle sona erdirilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

Kurul, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı: Türk fındık üreticisi kazandı - Son Dakika

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