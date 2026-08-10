Ordu’da fındık hasadı resmi olarak başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu’da fındık hasadı resmi olarak başladı

Ordu’da fındık hasadı resmi olarak başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun sahil kesiminde 2026 yılı fındık hasadı, düzenlenen programla resmen başladı. Vali ve protokol üyeleri bahçede işçileri ziyaret ederek dua etti ve hep birlikte hasat yaptı.

Ordu'nun sahil kesiminde 2026 yılı fındık hasadı, düzenlenen programla resmen başladı.

Fındık hasat döneminin başlaması dolayısıyla Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, fındık hasadı yapan işçileri bahçede ziyaret ederek sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından bereketli bir sezon için dua edilirken, ardından protokol üyeleri ve işçiler hep birlikte fındık hasadı yaptı.

Giresun'un Bulancak ilçesinden fındık işçileri getirerek Ordu'da hasat yaptıklarını belirten Beşir Gündoğdu, tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, "Çok güzel bir sezon oluyor, işçilerimiz ile birlikte güle oynaya bu işi yapıyoruz" dedi.

Fındık hasadında çalışan Ünal Gündoğdu da sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek, sıcak havaların kendilerini zorladığını söyledi.

Fındık işçisi Bayram Demir ise sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını ancak fındık toplamanın kendileri için piknik yapmak kadar kolay olduğunu ifade etti.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ile ilgililer de katıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu’da fındık hasadı resmi olarak başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:07:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu’da fındık hasadı resmi olarak başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.