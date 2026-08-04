Ordu'da 2026 Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Ordu'da 2026 Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı

Ordu\'da 2026 Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı
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Ordu'da fındık hasadı 2026'da sahilde 10, ortada 17, yüksekte 24 Ağustos'ta başlayacak.

Ordu'da 2026 yılı fındık hasat tarihleri sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 17 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü Başkanlığı tarafından Ordu'nun 2026 yılı fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi. Açıklanan takvime göre sahil kesiminde fındık hasadı 10 Ağustos'ta, orta kesimde 17 Ağustos'ta, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, hasat tarihlerinin teknik komisyon tarafından bahçelerde yapılan incelemeler ve fındığın su oranı tespit edilerek belirlendiğini söyledi. Erken hasat edilen fındıkta randıman ve kilo kaybı yaşanacağına dikkat çeken Soydan, bunun üreticilere ekonomik olarak olumsuz yansıyacağını ifade etti. Üreticilere belirlenen toplama tarihlerine uymaları çağrısında bulunan Soydan, olgunlaşıp yere dökülen fındıkların toplanmasının hem randıman kaybını önlediğini hem de işçilik açısından avantaj sağladığını kaydetti.

Öte yandan Ordu'da fındığın ihraç tarihleri de açıklandı. Buna göre sahil kesiminde 15 Ağustos, orta kesimde 22 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 29 Ağustos itibarıyla fındık ihracatı yapılabilecek.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Ağustos, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 2026 Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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