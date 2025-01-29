Ordu'da Biyoinovasyon Merkezi ile Ata Tohumları Korunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Biyoinovasyon Merkezi ile Ata Tohumları Korunuyor

Ordu\'da Biyoinovasyon Merkezi ile Ata Tohumları Korunuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin ilk biyoinovasyon merkezi, 145 çeşit ata tohumunu koruyarak ekimini yapıyor ve sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapıyor.

29.01.2025 17:22  Güncelleme: 17:25
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen e Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek biyoinovasyon merkezinde bulunan 145 çeşit ata tohumu hem korunuyor, hem de ekimi yapılarak çoğaltılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata Ulubey ilçesinde hayata geçirilen, bölgede ilk ve tek Ordu Büyükşehir Belediyesi Biyoinovasyon Merkezi, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının korunarak çoğaltılması başta olmak üzere tarımsal alandaki yeniliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de başı çekiyor. Adeta bir okul gibi çalışan ve sayısız öğrenci ağırlayan merkez, misafir ettiği özel öğrencilere ise terapi ortamı sağlıyor.

41 türden 145 çeşit bulunuyor

Merkez, özellikle Ordu ilinin florasına özgü bitkilerin doğal-organik haliyle korunarak yeniden çoğaltılmasına da imkan sunuyor. 41 türden 145 çeşit ata tohumunun koruma altına alındığı merkezde kaybolmaya yüz tutan, yüz yıllardır bölgede yetişen kırmızı mısır, fasulye, kabak gibi yüzlerce üründen alınan ata tohumlar deneme bahçelerinde ekimi yapılarak çoğaltılıyor. Modern tarım alanında kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü merkez, bir yandan da adeta bir okul gibi hizmet veriyor. Periyodik aralıklarla ilkokuldan liseye kadar birçok öğrencinin ağırlandığı merkezde, öğrencilere tarım alanındaki incelikler anlatılıyor.

Ordu'nun seri üretim merkezi haline gelmesi hedefleniyor

Ana faaliyet alanı doku kültür laboratuvarı olan biyoinovasyon merkezinde distilasyon ünitesi, topraksız tarım ünitesi, dikey tarım ünitesi, ata tohum ünitesi ve eğitim ünitesi yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda doku kültürü laboratuvarında, açık alanda yetiştirilmesi zor olan veya mümkün olmayan bitki türlerinin fide ve fidanlarının steril ortamda, kısa sürede çok fazla sayıda üretilmesi ve üreticilerin bu bitkilere kolay ve hızlı erişim sağlamalarını hedeflerken seri üretim ile Ordu'nun bu anlamda bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Altınordu Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve öğrencileri merkezi ziyaret etti. Öğretmenler, gezinin özel öğrenciler için çok anlamlı ve onlara iyi geldiğini belirterek, merkezin Ordu'ya kazandırılmasını sağlayan ve kendilerini misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Biyoinovasyon Merkezi ile Ata Tohumları Korunuyor - Son Dakika

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