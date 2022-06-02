Ordu'da çilek üretimi yaklaşık 5 kat arttı - Son Dakika
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Ordu'da çilek üretimi yaklaşık 5 kat arttı

02.06.2022 11:26
Ordu'da çilek üretimi yaklaşık 5 kat arttı

Ordu'da çilek üretimi giderek artıyor.

Ordu'da çilek üretimi giderek artıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kent genelinde çilek hasadının başladığını söyledi.

İmece usulü ile toplanan çileklerin tüketiciye ulaştırıldığını belirten Yılmaz, Ordu'da çilek yetiştiriciliğinin önemli hale geldiğini ifade etti.

Yılmaz, fındığın yanında ek gelir elde eden üreticilerin bu durumdan memnun olduğunu vurgulayarak, "Üreticiler, çilek yetiştiriciliğinden yılın 5-6 ayı para kazanabiliyor. Bölgede hava şartlarına bağlı olarak hasat sonbaharın sonuna kadar sürüyor." dedi.

Kentte çilek üretiminde son yıllarda önemli artış yaşandığının altını çizen Yılmaz, "Hem üretim alanı hem de miktarı bakımından çilekte ciddi artış sağlandı. Özellikle son yıllarda, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı aracılığı ile uyguladığımız projelerden sağlanan kaynaklarla ilimizdeki çilek yetiştiriciliğini her geçen yıl artırıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Ordu'da çilek yetiştiriciliğinin 2014 yılında yaygınlaşmaya başladığını anımsatarak, "O yıllarda 153 dekar olan çilek üretim alanımız şu anda yaklaşık 500 dekara çıkmış durumda. 2014 yılında 243 ton olan üretimimiz yaklaşık 5 kat artış göstermek suretiyle 1168 tona (2021 yılı itibarıyla) kadar yükseldi." ifadesini kullandı.

Sahil ilçelerinde çilek yetiştiriciliğine ilgi daha fazla

Üreticilere fide dağıtıldığını, sera kurulum desteği verildiğini dile getiren Yılmaz, yeni tesislerin kurulmaya devam ettiğini, bu bahçelerden elde edilecek ürünle Ordu'nun toplam çilek üretim miktarının yükseleceğini belirtti.

Yılmaz, çilek üretiminin, çoğu fındık üreticisi olan çiftçiye çok ciddi gelir kazandırdığını anlatarak, "Şu anda 1 kilogram çilek piyasada 20-25 liradan alıcı buluyor." dedi.

Özellikle sahil ilçelerinde çilek yetiştiriciliğine yoğun ilgi olduğuna işaret eden Yılmaz, çilek üretimi yapmak isteyen çiftçilere destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 3 dekarda çilek yetiştiren Mustafa Kahveci, üretimden çok memnun olduğunu söyledi.

Dekar başına yaklaşık 4 ton çilek ürettiklerini belirten Kahveci, pazarda çileğin kilosunu 25 liradan sattıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Kemal Yılmaz, Yılmaz Ordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da çilek üretimi yaklaşık 5 kat arttı - Son Dakika


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