Ordu'da Fındık İşçileri İçin Yeni Proje Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık İşçileri İçin Yeni Proje Başvuruları Devam Ediyor

Ordu\'da Fındık İşçileri İçin Yeni Proje Başvuruları Devam Ediyor
29.07.2025 13:58  Güncelleme: 13:59
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin fındık işçilerini ve üreticileri bir araya getiren 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesine yoğun ilgi var. Yeni sezon için 908 işçi ve 217 bahçe sahibi başvuruda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıldır uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturarak mağduriyetlerini gideren 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi hasat dönemi öncesi yoğun ilgi görüyor. Özellikle il dışında bulunan vatandaşların ilgi gösterdiği projeden yeni sezon için yararlanmak isteyen 908 işçi ve 217 bahçe sahibi başvuruda bulundu.

Yeşil altın olarak bilinen ve bölgenin vazgeçilmez ürünü olan fındık için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı ve başarıyla uygulanan projeye hem üreticiden, hem de işçilerden yoğun ilgi var. Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçiliği alanında da Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atmış, arada aracı olmadan işveren ve işçiyi bir proje altında bir araya getirmişti. Sisteme bu sezon dahil olmak üzere 5 yıllık hasat döneminde toplam 10 bin işçi ve 3 bin 100 bahçe sahibi başvuruda bulunarak fındığını yerli işçiye toplattı.

Projeye başvurular devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projede yeni hasat sezonu öncesi başvurular devam ediyor. Projeden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında belediyenin dahili numarasını arayarak ya da belediyenin internet sayfasındaki başvuru adresinden ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek.

Öte yandan proje, fındık üreticilerinin güvenilir ve nitelikli işçi bulma sorununa çözüm sunarken, tarım işçilerinin de düzenli ve kayıtlı bir şekilde çalışma imkanı bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda, kayıt dışı istihdamın önüne geçilerek sektördeki çalışma şartlarının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor. - ORDU

Kaynak: İHA

ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık İşçileri İçin Yeni Proje Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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