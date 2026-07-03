Ordu'da Fındık Rekolte Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ordu'da Fındık Rekolte Çalışmaları Başladı

Ordu\'da Fındık Rekolte Çalışmaları Başladı
03.07.2026 13:38
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Ordu'da fındık rekoltesi için 400 noktada tespit çalışmaları başladı. 20 gün sürecek.

Ordu'da fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte tespit çalışmalarına başlandı.

Kentte fındıkta rekolte tespiti için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturulan komisyon, 400 noktada yürüteceği çalışmalara başladı. Yaklaşık 20 gün sürecek çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak, zararlılar, hastalıklar ve fındıkta doluluk oranları tespit edilecek. Çalışmaların ardından tahmini rekolte açıklanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bir fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

"Amacımız doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Aya, ilde 130 bin çiftçinin ana ürünü olan fındıkta rekolte çalışmalarının başladığını söyledi. Rekolte Tahmin Komisyonu'nun bu konuda titizlikle çalıştığını belirten Ay, çalışmaların sahil, orta ve yüksek kesimlerde bölgesel olarak yürütüleceğini ifade ederek, "Tahmin çalışmaları ilimiz genelinde 400 noktada yürütülecek. Bu noktaların fazla olması, tüm alanı temsil etme gücünü artıracaktır. Amacımız, hassas bir şekilde tespitlerimizi yaparak doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek" dedi.

Rekolte çalışmaları yürütüldüğü sırada hastalık ve zararlı unsurların da değerlendirildiğini kaydeden Ay, çalışmaların 23 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

"Rekolteye en yakın tahmin ortaya çıkacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise, rekolte tespit çalışmalarının 11 kurumun temsilcileriyle birlikte yürütüldüğünü belirterek, "20 günlük çalışma sürecinde fındıkta zararlılar, hastalıklar ile boş ve dolu oranları tespit edilerek, rekolteye en yakın tahmin ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Rekolte çalışmaları çotanak üzerinden yapılır. Ancak erken açıklanan rekolte tahminleri de var. Bazı bahçelerde kar varken rekolte çalışması yapılarak açıklamalar yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bu rakamların kesinlikle kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

"Masa başı rekolte çalışmaları doğruyu yansıtmıyor"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, gerçeğe en yakın rekolte tahmininin bu çalışmalarla ortaya çıkacağını ifade ederek, "Daha önce karanfil sayılarak ve masa başında yapılan rekolte çalışmalarının doğruyu yansıtmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC), 2026 yılı Türkiye fındık rekoltesini 809 bin 940 ton, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise 715 bin ton olarak açıklamıştı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Rekolte Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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