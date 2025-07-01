Ordu'da Fındık Rekolte Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Rekolte Tespit Çalışmaları Başladı

01.07.2025 15:30
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Ordu'da 2025 fındık rekoltesi için tespit çalışmalarına Perşembe ve Gülyalı'da başlandı.

Ordu'da, 2025 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına iki ilçede başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, beraberindeki Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Yılmaz, gazetecilere, komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 kurumdan temsilcinin katılımıyla oluşturduklarını söyledi.

Tahmini rekoltenin belirlenmesi amacıyla Altınordu ve Gülyalı ilçelerinden başlanan çalışmalara sahil kesiminin ardından orta ve yüksek kesimlerde devam edileceğini belirten Yılmaz, il genelinde 400 noktada fındık dallarında sayım yapılarak rekolte için en gerçekçi sonuca ulaşmaya gayret göstereceklerini vurguladı.

Çalışmanın sonucunu 18 Temmuz itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bildireceklerini kaydeden Yılmaz, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, il genelinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmaları sayesinde önemli oranda iyileşme sağlandığını da sözlerine ekledi.

Soydan ise rekolte tespit çalışmalarının teknik ekiplerce yapıldığını anlatarak, "Rekolte belirleme ekipleri, bahçelerde bizzat dallarda çotanak sayımı yaparak gerçekleştiriyor. Bu aşamada çotanakların boş ve doluluk oranları tespit ediliyor. Ayrıca fındıkta küllenme ve kahverengi kokarcanın vermiş olduğu zararlar bu süreçte inceleniyor ve rapor ediliyor." dedi.

En gerçekçi rekoltenin saha çalışmasıyla ortaya konulabileceğine işaret eden Soydan, "Fındık rekolte belirleme çalışması masa başında değil, fındık bahçesinde olur. Ekipler, özverili çalışma yaparak bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Gerçeğe en yakın rekolte, bu çalışma sonrası ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Soydan, bahçelerde kahverengi kokarcanın "yok" denecek kadar az gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl rekolte tespiti sırasında çok sayıda kokarcaya rastladık ancak bu sene neredeyse görülmedi." ifadelerini kullandı.

Fındık hasat sezonuna kısa süre kala hassas bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Atakan Akça da tespit sonrası tahmini rekoltenin Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Rekolte Tespit Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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