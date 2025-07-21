Ordu'da Fındık Rekoltesi Yüzde 70 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Rekoltesi Yüzde 70 Düştü

Ordu\'da Fındık Rekoltesi Yüzde 70 Düştü
21.07.2025 13:51
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Ordu'da fındık rekoltesi, nisan ayındaki zirai don nedeniyle %70 azalarak 64 bin tona düştü.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da, nisan ayında etkili olan zirai don ve diğer zararlılardan dolayı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70'lik kayıp olduğu belirtildi.

Türkiye fındığının yaklaşık 3'te birinin üretildiği Ordu'da 2024 yılında 202 bin ton rekolte açıklandı. 2025 yılı fındık rekoltesi belirlenmesi için 1 Temmuz tarihinde çalışmalarına başlayan ekip, 400 noktada sürdürdüğü çalışmaları sonlandırdı. Yapılan çalışmalara göre Ordu ilinde fındık rekoltesi geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 70 azalarak, 64 bin 149 tona düştü. Açıklanan bu rakamın ilerleyen günlerde daha da aşağı düşebileceği belirtiliyor.

Rekolte ciddi oradan düştü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2025 yılı rekolte çalışmaları Ordu ilimizde 1 Temmuz itibariyle başlamıştı ve artık çalışmalar tamamlandı. Belirlenen 400 noktada özverili ve ciddi bir çalışma yürütüldü. Harmana gelecek ve çuvala sağlam girebilecek olan fındığın rekoltesi yaklaşık olarak ortaya çıktı. 11 kurumun oluşturduğu komisyon fındık bahçelerinde çalıştı. Bu çalışmalar sonucu Ordu ilimizde rekolte 64 bin 149 ton 2025 yılı yaklaşık rekoltesi olarak açıklandı dedi.

"Rekolte tahmini daha da düşebilir, Ordu'da 140 bin ton fındık yok oldu"

Soydan, ülke genelindeki fındık üretiminde rekoltenin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğünü tahmin ettiklerine değinerek, "Bu rekolte yukarıya doğru çıkmaz, değişiklik olursa aşağıya iner. Zirai don olayını yaşadık 400 rakım ve üzerinde fındık yok denecek kadar az. Bunun etkisi var, 2024 yılında Ordu'da 202 bin ton rekolte açıklanmıştı, bu yıl ise yaklaşık 140 bin ton fındık gerçekten yok oldu. Bu ciddi bir rakam, bunun en büyük sebebi nisan ayında yaşanan zirai don olayı. Bu da Ordu ekonomisi için çok büyük bir kayıp, gelecek yılları da olumsuz etkileyecek. Ülkemiz geneline bakıldığında ise neredeyse yüzde 50 rekolte kaybı ile karşı karşıyayız. Bu yıl gerçekten fındığın aslında önemli bir kısmı yok" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Rekoltesi Yüzde 70 Düştü - Son Dakika

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