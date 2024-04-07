Ordu'da Fındık Zararlısı Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Zararlısı Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Ordu\'da Fındık Zararlısı Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçelere feromon tuzakları asıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındığın ülke için önemli bir ihracat ürünü olduğunu ve zararlılara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra feromon tuzakları da kullanılarak zararlının yoğun olduğu bölgeler tespit edilecek ve kimyasal ilaçlama çalışmaları başlatılacak.

07.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçelere feromon tuzakları asıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, ülke için önemli bir ihracat ürünü olan fındıkla ülkeye yıllık ortalama 2-3 milyar dolar döviz girdiğini anımsattı.

Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 400 bin ailenin geçimini fındıktan sağladığını belirten Yılmaz, böylesine önemli bir üründen yeterince verim alınabilmesi için zararlılara karşı da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar il genelinde 40 bin kışlakta ilaçlama çalışması yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, konuyla ilgili 600'ün üzerinde uzmanın katıldığı eğitim çalışması yapıldığını aktardı.

Kahverengi kokarcanın özellikle geçen yıl oldukça fazla görülmeye başlandığını, bu durumun üreticilerde tedirginlik yarattığını ifade eden Yılmaz, "Zararlıya yönelik mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10 ilçemizde toplamda 30 noktaya feromon tuzaklar asıldı." dedi.

Yılmaz, feromon tuzaklarının haftalık düzenli şekilde kontrol edileceği ve takibinin yapılacağına dikkati çekerek, tuzaklarda yapılacak tespitlere göre zararlının yoğunluk gösterdiği yerlerde kimyasal ilaçlama çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Kahverengi kokarcanın halen birçok noktadaki kışlaklar ve çevresinde görüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Bu zararlıyla fındık bahçelerine yayılmadan mekanik ve ruhsatlı ilaçlar kullanılarak mücadele edilmesi, popülasyonunun baskılanması açısından önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Kemal Yılmaz, tüm üreticilere kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Kemal Yılmaz, İhracat, Ordu, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Zararlısı Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika

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