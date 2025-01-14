Ordu\'da Halk Ekmek Fabrikası ile Vatandaşlar Ucuz Ekmeğe Kavuştu

Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'ya kazandırılan Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler vatandaşların sofralarını bereketlendirmeye devam ediyor.

Piyasa değerinin altında bir fiyat ile satışa sunulan ve halkın günlük ekmek ihtiyacını ucuza karşılamasını sağlayan Halk Ekmek Fabrikasını kazandırdığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden vatandaşlar, "Biz vatandaşlar olarak bu hizmetten çok çok memnunuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Fiyatı da tadı da güzel" dediler.

Şehrin farklı noktalarına konuşlandırılan büfeler artmaya devam ederken, vatandaşlar ekmekleri hafta içi 08.00 ile 18.00 saatleri arasında cumartesi günü de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında satın alabiliyor. Büfeler pazar günleri hizmet vermiyor. - ORDU