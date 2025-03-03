Ordu'da Hamsi Fiyatları 250 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Hamsi Fiyatları 250 Lira

Ordu'da hamsi kilogramı 250 lira, başka balıklar da çeşitli fiyatlarla satılmakta.

03.03.2025 12:16
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Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsi, kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, hava şartlarının müsaade ettiği kadar balıkçıların avlanabildiklerini söyledi.

İstenen avın bu aralar yapılamadığını ifade eden Karadeniz, tezgahlardaki fiyatların günlük olarak değiştiğini dile getirdi.

Karadeniz, tezgahlarda mezgitin, kilogramı 150, istavrit ve kefalin 100, levreğin 300, somonun 200, çinakopun 400, hamsinin ise 250 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

Bu fiyatlara rağmen ramazan ayı nedeniyle balıklara ilgi olduğunu aktaran Karadeniz, insanların özellikle istavrit ve hamsiyi tercih ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Hamsi Fiyatları 250 Lira - Son Dakika

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