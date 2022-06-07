Hayvancılığın geliştirilmesi için devlet destekli projeler hayata geçirildi

Ordu'da hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yürütülen 17 projeyle üreticiler destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üç yıl önce kurulan Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, büyükbaş ve küçükbaş ile kanatlı hayvancılık alanında 17 proje hayata geçirdi.

Kentteki hayvancılık potansiyelini değerlendirmek, yetiştiricilik faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerçekleştirilen projelerin bazıları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

Koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi noktasında 15 aile işletmesine tamamı hibe 330 damızlık Bafra koyunu, 3 damızlık işletmesine ise başlangıçta verilen kadar hayvanın 3 yıl içerisinde alınarak yeni işletmelerin kurulmasını sağlayan geri dönüşüm modeli kapsamında 210 Bafra ırkı damızlık koyun verildi.

Kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için de 40 aile işletmesine 4 bin Mast ırkı damızlık kaz dağıtıldı. Damızlık kazlardan 3 yıl içerisinde yaklaşık 200 bin yumurta alan yetiştiriciler, yumurta, civciv ve etlik kaz satışı yaparak gelir sağladı.

Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 11 yetiştiriciye et ve süt verimi yüksek toplam 221 damızlık Halep keçisi verildi. Hayvan sayısı 450'ye yükseltilen proje sayesinde yetiştiriciler, keçi sütü ve peynirinin satışıyla kazanç elde ediyor.

Manda Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi doğrultusunda 16 aile işletmesine 64 damızlık manda dağıtıldı. Manda sütü ve manda yoğurdu satışıyla gelir sağlayan üreticilerin hayvan sayısı 150'ye yükseldi.

Korgan ilçesindeki 50 üreticiye ise meradan yararlanma kabiliyeti ve süt kalitesiyle bilinen 300 Jersey ırkı damızlık süt sığırı desteklemesi yapıldı.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülen Organik Tavukçuluğun Desteklenmesi Projesi kapsamında 10 bin Lohman Brown ırkı civciv yetiştirilerek organik sertifikası bulunan yumurta üreticilerine verildi. Ayrıca birliğe verilen desteklerle Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla organik yumurta pazar ağının genişletilmesi sağlandı.

"Ordu şu anda yumurta üretim merkezi haline geldi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, klasik belediyeciliğin dışındaki konularda da kararlı bir program uyguladıklarını söyledi.

Yetiştiricilere damızlık koyun, Jersey ırkı inek, manda, Halep keçisi, damızlık kaz, tavuk ve yarka dağıttıklarını anlatan Güler, Ordu'nun şu anda yumurta üretim merkezi haline geldiğinin altını çizdi.

Güler, Türkiye'deki 700 mağazada Ordu yumurtasının satıldığını, yıllık yaklaşık 35 milyon yumurta ürettiklerini ve Dubai'ye yumurta ihraç eden il durumuna geldiklerini vurguladı.

50 bin alabalık yavrusunu çoğalması için ırmaklara bıraktıklarını ifade eden Güler, hayvan yemi konusunda da çalışmalar yaptıklarını, otu karma

yemle çeşitlendirdiklerini aktardı.

Ordu'daki bu çalışmaları farklı ülkelerden incelemeye geldiklerini kaydeden Güler, "Yaptığımız çalışmayla Karadeniz'den İstanbul'a kadar giden bir değer zincirini oluşturuyoruz." dedi.

Güler, süt konusunda da yürüttükleri çalışmalar neticesinde dünyadaki dondurmacıları kente getirdiklerini belirterek, "Bunlardan biri hemşehrimiz. Altın madalya almış bir arkadaşımız. Şimdi yeni dondurma reçeteleriyle dondurma piyasasına yeni ürünler getiriyoruz. Bu hem gastronomiyi hem turizmi hem de tarımı tetiklemiş oluyor. Böylece tam kendi içinde entegre bir sistemi oluşturmuş olduk." diye konuştu.

"Topraklarımız yine temiz yani ilaçsız, aynı zamanda organik"

Osmanlı döneminde sarayın et ihtiyacının Mesudiye'den sağlandığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı kültürü oluşturuyoruz. Çünkü değişen bir şey yok. Topraklarımız yine temiz yani ilaçsız, aynı zamanda organik. Dolayısıyla şimdi normal kaynaklarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Perşembe Yaylası'nda mendereslerimiz var, dünyaca ünlü. Burada mesela koyun, kuzu üretimi hayvancılık noktasında son derece iyi bir şekilde yapılıyor. Peynir sektöründe çok önemli atılımlarımız var. Yani burada değişik peynirleri deniyoruz ve İstanbul'a kadar giden soğuk hava ve depoculukla bunu oluşturuyoruz. Evlere süt dağıtım merkezi olarak özel kaplar verdik. O zincirle İstanbul'a kadar uzanan bir yapıyı oluşturuyoruz."

Mehmet Hilmi Güler, bir yandan da besiciliği gerçekleştirdiklerini aktararak, "Mesela tavuk, kaz ve buna hindiyi de dahil ettik. Pekin ördeğini, bıldırcını ekledik. Bu projeler hem zevkli bir üretime dönüştü hem de aynı zamanda gelir getirici çalışma olarak sosyoekonomik kalkınmada Ordu'ya yeni avantajlar sağlıyor." şeklinde konuştu.