Ordu\'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Feromon Tuzak Uygulaması

Ekonomi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde son dönemde ortaya çıkan 'kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele' kapsamında Doğlu Mahallesi'ne el yapımı feromon tuzaklar kuruldu.

Başta fındık olmak üzere ve diğer tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı Ulubey Kaymakamı Furkan Türkay Kayış, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz'ın katılımları gerçekleşen uygulamada feromon tuzaklar kurularak 'cezbet-yoket' yöntemiyle mücadele yürütülüyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Ordu ve Ulubey'de de fındık ve diğer tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı tüm sektör paydaşlarıyla birlikte mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Türkcan, "Bugüne kadar mekanik kimyasal ve biyolojik mücadele çalışmalar gerçekleştirilmiş olup; zararlının yoğun olarak görüldüğü alanlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından temin edilen feromon tuzak Kahverengi Kokarca yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde popülasyon yoğunluğunu azaltmak amacı ile kullanılmaya başlandı. Üreticilerimiz ve sektör paydaşlarımızla birlikte tüm mücadele yöntemleri kullanılarak mücadeleye devam edilecektir" dedi. - ORDU