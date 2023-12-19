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Ordu'da kivi üretimine budama eğitimi - Son Dakika
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Ordu'da kivi üretimine budama eğitimi

Ordu'da kivi üretimi artarken, vatandaşlara kivi budama eğitimi veriliyor. Kivi üretimi geçen yıla göre azalsa da, büyük bir kısmı ihraç edilen kivinin 2023 yılında Ordu ekonomisine katkısı 100 milyon TL'ye ulaştı. Budama eğitimleri sayesinde vatandaşlar yeni meslek sahibi oluyor.

Ordu\'da kivi üretimine budama eğitimi
19.12.2023 - 13:28,
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Ordu'da vatandaşlara 'kivi budama' eğitimi

Budama eğitimleri ile kivide rekoltenin ve işçi sayısının arttırılması hedefleniyor

ORDU - Ordu'da gün geçtikçe artan kivi üretimine karşılık vatandaşlara 'budama eğitimi' verildi.

Ordu'da 1993 yılında fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla dikilen kivi üretimi yaygınlaşıyor. 30 yıl önce hobi amaçlı başlanan kivi, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı. Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5 bin, 5 bin 500 tona geriledi. Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin 2023 yılında Ordu ili ekonomisine katkısı 100 milyon TL'ye ulaştı. Bu doğrultuda kivinin en önemli bakımı olan budamada yeni işçilerin yetişmesi adına Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından budama eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde vatandaşlar yeni meslek sahibi de oluyor.

"Düzgün budama ile rekolte artıyor"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, 2023 yılı kivi budama sezonunun başladığını söyledi. Kivide budama yapılması adına işçinin az olduğunu ve düzgün budama ile rekoltenin yükseldiğini ifade eden Uzunlar, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ekiplerimiz bizlere bu konuda destek veriyorlar. Budama öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza faydalı bir eğitim verildi. En azından kivi budama ile ilgili ilerleyen süreçte sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Bunun uygulamasını yine ilerleyen süreçte yapacağız. Önemli olan işçi sorununu da ortadan kaldırmak. Yeni elemanlar yetişirse daha iyi bir budama yapılacağını düşünüyoruz. Kivide verim ve kalite için en önemlisi budama ve gübreleme. Bu yıl rekolte neredeyse yarı yarıya azdı, gelecek sezonda daha iyi olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Aldığımız eğitimler ile ek meslek sahibi oluyoruz"

Kivi budama eğitimine katılan vatandaşlar kivi üretiminin giderek arttığını söylediler. Kivi budamada işçi sayısının az olduğunu ve bu işi öğrenmek için eğitime katıldıklarını kaydeden vatandaşlar, eğitimin güzel ve faydalı olduğunu, bu sayede farklı bir meslek edindiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA
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