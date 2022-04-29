Akkuş'ta meralara gübre - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ilçesinde küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılayan meralara ot kalitesinin artırılması amacıyla gübreleme çalışması yapıldı.

Akkuş'ta toprak ve diğer doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi sağlanarak, meradaki ot verimi ve kalitesini artırmak amacıyla ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akkuş'taki meralara atılmak üzere temin edilen gübreler bugün toprakla buluştu. - ORDU