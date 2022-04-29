Akkuş'ta meralara gübre - Son Dakika
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Akkuş'ta meralara gübre

29.04.2022 13:47
Akkuş'ta meralara gübre

Ordu'nun Akkuş ilçesinde küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılayan meralara ot kalitesinin artırılması amacıyla gübreleme çalışması yapıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılayan meralara ot kalitesinin artırılması amacıyla gübreleme çalışması yapıldı.

Akkuş'ta toprak ve diğer doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi sağlanarak, meradaki ot verimi ve kalitesini artırmak amacıyla ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akkuş'taki meralara atılmak üzere temin edilen gübreler bugün toprakla buluştu. - ORDU

Akkuş'ta meralara gübre
Akkuş'ta meralara gübre
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Van'da meralar ıslah ediliyor Van'da meralar ıslah ediliyor Akkuş İlgezdi: 'Yaşlı Aylığı Alan, Günlük 36 Lira ile Yaşamak Zorunda. Gelin Siz Geçinin Bu Maaşlarla' Akkuş İlgezdi: 'Yaşlı Aylığı Alan, Günlük 36 Lira ile Yaşamak Zorunda. Gelin Siz Geçinin Bu Maaşlarla'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuş'ta meralara gübre - Son Dakika


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