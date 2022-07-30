Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.