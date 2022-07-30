Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

30.07.2022 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı. - Son Dakika
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