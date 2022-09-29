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Ordu'nun Akkuş ilçesinin coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçenin Külekçili Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesinde düzenlenen törende, ürünü üretmek kadar satmanın ve dağıtımının da önemli olduğunu söyledi.

Akkuş şeker fasulyesiyle ilgili belediyenin ORTAR AŞ vasıtasıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Güler, "Akkuş şeker fasulyesinin bütün özelliklerini tespit ettik. Üretimi artırmak için özel çalışma yaptık. Paketledik ve şu an zincir mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye'de 900 mağazada Akkuş şeker fasulyesi satılıyor. Ayrıca yine bu zincir mağazada organik Ordu yumurtası satılıyor." dedi.

Güler, şimdiki hedeflerinin Akkuş şeker fasulyesinin Avrupa'ya ihracatını yapmak ve pazar ağını daha da genişletmek olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu yıl 600 ton rekolte beklenen Akkuş şeker fasulyesinde üretimi artırmak için sulama projemiz var. Bu sulama projemizi de tamamladığımız zaman ilk hedefimiz rekolteyi 1000 tona çıkarmak, daha sonra 2 bin ton yapmak olacaktır. Bu vesileyle Akkuş şeker fasulyesinin hasat sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından Güler, beraberindeki protokol üyeleri ile bahçede Akkuş şeker fasulyesinin hasadını yaptı.

Törene, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Akkuş Kaymakamı Osman Kural, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.