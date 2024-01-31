Ordu\'nun Çamaş ilçesinde tekstil atölyeleriyle işsizlik sorunu çözülüyor

Ordu'nun Çamaş Belediyesi'nin öncülüğünde ilçede işsizlik ve şehre göçü önlemek için 600 kişinin çalışabileceği tekstil atölyeleri hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, "İşsizlik sorununu istihdam ile çözmek istedik ve çok şükür çözdük. Bizim ilçemizde çok şükür şu an işsizlik yok, neredeyse her hafta iş için ilan yapıyor ve çalışacak insan arıyoruz" dedi.
Çamaş ilçesinde farklı şehirlere göçü önlemek ve işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için 2 farklı tekstil atölyesi kuruldu, 3'üncü atölye için çalışmalar başlatıldı. Büyük kısmı kadınlardan oluşan ve toplamda 600 kişinin çalışabildiği atölyeler ile ilçedeki işsizlik sorunu çözülürken, farklı illere ve şehre göç eden vatandaşlar da ilçeye geri döndü. İlçede üretilen ürünler yurt içi piyasasının yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
"İstihdam konusuna çok fazla önem verdik"
Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, "Göreve geldiğimiz zaman tekstil, tarım ve turizm başlıkları altında çalışmalarımıza başlamıştık. Özellikle istihdam konusuna çok önem verdik. İlçe merkezimizde 2 tane tekstil işyeri açılışını yaptık, şimdi de 3'üncüyü açıyoruz. Ayrıca Çamaş ve Çatalpınar ilçelerimizin ortak projesi olan 'Tekstil Park Projesi' de bitmek üzere. Şu an itibarıyla biz Çamaş ilçesi olarak 600 kişinin çalışabileceği tekstil tesislerini hazırlamış bulunuyoruz. Burada çok ünlü markalara da ürünler yapılıyor. Yurt içine ürün gönderildiği gibi dış piyasaya da satılıyor. Amerika, Kanada gibi Avrupa ülkelerine buradan ürünler gönderiliyor" diye konuştu.
"Bizim ilçemizde işsizlik yok"
Belediye Başkanı Ayparçası, ilçede işsizlik sorununun çözüldüğünü belirterek, "İnsanlar çocuklarının belediye gibi kurumlarda çalışmalarını istiyorlar. Biz de konuyu istihdam ile çözmek istedik ve çok şükür çözdük. Bizim ilçemizde çok şükür şu an işsizlik yok, neredeyse her hafta iş için ilan yapıyor ve çalışacak insan arıyoruz. Çamaş ilçemizde işsiz insan yok. Bu sayede ilçeden göç etmiş olanlar yavaş yavaş Çamaş'a geri dönüyorlar. Şu anda hem burada hem de diğer tekstillerimizde farklı şehirlerde yaşayıp da geri dönen ve çalışan arkadaşlarımız mevcut. Ayrıca bu sayede kadınların istihdamına ve ekonomiye de katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.
"Günlük üretim sayısı 250'den 2 bine ulaştı"
Tekstil atölyesinin üretim şefi Aslı Yeşil, "Burada çalışan kadınlar genelde evlerinde oturuyorlardı. Burada onlara iş öğrettik, Şu anda işi epeyce öğrendiler, ilk başlarda günlük 205-300 ürün yaparken, şu anda adetler 2 bine ulaştı" şeklinde konuştu.
Tekstil atölyesini yöneticisi Tuncay Yeşil de firma olarak farklı illerde fabrikalarının olduğunu, hedeflerinin Çamaş ilçesinde de 500 kişiye istihdam sağlayacak bir fabrika kurmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Büyük firmalar ile çalışıp, yurt içi ve yurt dışına çalışıyoruz. İlçelerde bu tür fabrikaların çoğalması şehir göçünü durdurmak açısından çok önemli, büyük yatırımlar." - ORDU
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Dakika › Ekonomi › Ordu'nun Çamaş ilçesinde tekstil atölyeleriyle işsizlik sorunu çözülüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?