Ordu\'nun Perşembe İlçesinde Modern Kapalı Pazar Yeri Açıldı

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde, yöresel ve doğal ürünlerin değerini arttıracak modern kapalı pazar yeri hizmete açıldı. Belediye Başkanı Cihat Albayrak, pazar alanı ile üreticilerin ve yerel kalkınmanın güçleneceğini söyledi.

Perşembe Belediyesi tarafından ilçenin Kozağzı Mahallesi'nde modern pazar yeri, dulalar ile hizmete açıldı. İlçedeki üreticilerin doğal ve yöresel ürünlerinin yer alacağı pazar ile bölgede üretimi yapılan ürünlerin katma değeri artacak, vatandaşlar doğal ve sağlıklı ürünlere kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçenin yöresel değerlerini yaşatacak ve üreticilere nefes aldıracak, vatandaşların ise sağlıklı ve doğal ürünlere kolayca ulaşabileceği bir alanı hizmete açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Albayrak, "Burası sadece bir pazar alanı değil. Yerel kalkınmayı destekleyen, üreticimizi güçlendiren ve Perşembe'mizin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir merkez kurduk. Her adımda daha güzel bir Perşembe için çalışmalarımıza devam ediyoruz, hayırlı olsun" dedi.

Açılış programına İlçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı. - ORDU