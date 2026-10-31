Ordu Ünye OSB'de faaliyetteki 13 firma yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Ünye OSB'de faaliyetteki 13 firma yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye OSB\'de faaliyetteki 13 firma yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesindeki OSB'de 13 firma faaliyete geçti ve yaklaşık 2 bin kişi istihdam edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yakın zamanda 17 firmanın daha üretime başlamasının beklendiğini, tam kapasitede yaklaşık 7 bin kişiye istihdam hedeflendiğini söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 yıl önce kuruluş çalışmaları başlatılan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 13 firmanın üretime başlamasıyla yaklaşık 2 bin kişi istihdam edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, Ünye OSB'nin kentin üçüncü organize sanayi bölgesi olduğunu ve yaklaşık 40 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

OSB'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Tavlı, 2023 yılında yaklaşık 500 dönümlük arazinin kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, ardından bölgede altyapı ve yatırım çalışmalarına başlandığını belirtti.

Bölgede şu ana kadar 13 firmanın faaliyete geçtiğini aktaran Tavlı, yakın zamanda 17 firmanın daha üretime başlamasının beklendiğini ifade etti.

Ünye OSB'nin ülke ekonomisine katkı sunmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Tavlı, faaliyetteki firmalarda yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Tam kapasiteyle 7 bin kişiye istihdam hedefi

Tavlı, OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle istihdamın önemli ölçüde artacağını vurgulayarak, "OSB'nin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla yaklaşık 7 bin vatandaşımız gurbete gitmeden doğup büyüdüğü kendi topraklarında çalışabilecek." dedi.

Ünye OSB'nin farklı sektörlerden firmalara ev sahipliği yaptığını belirten Tavlı, fındık, bentonit madenciliği ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatta önemli rol üstlendiğini söyledi.

Bölgedeki firmaların 183 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Tavlı, "OSB'de fındık sektöründen ve bentonit madenciliği alanında ciddi ihracatçılarımız var. Aynı şekilde tekstil sektöründen güçlü firmalarımız burada. Ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Ünye Limanı'nın kapasitesinin artırılmasının da bölgedeki sanayi ve ihracat faaliyetlerine olumlu yansıdığına işaret etti.

Limanın önceki kapasitesi ile mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Tavlı, şunları kaydetti:

"Ünye Limanı'nda tek gemi yükleme-boşaltma yaparken bugün üç gemi aynı anda yükleme ya da boşaltma yapabiliyor. Limanda yapılan bu düzenleme şehrimizin ihracat ekonomisi ve aynı zamanda ithal edilen ürünlerin sanayiciyle buluşturulması anlamında çok ciddi fayda sağlamaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Teşvikler yatırım kararında etkili oldu

Ünye OSB'de 350 kişiye istihdam sağlayan tekstil firmasının sahibi Hüseyin Karaman da 17 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kısa süre önce Ünye OSB'de üretime başladıklarını anlatan Karaman, yatırım kararında devlet tarafından sunulan teşviklerin etkili olduğunu dile getirdi.

Karaman, "Devletimizin bizlere sunduğu teşviklerden yararlanarak buraya geldik. Teşvik şartları çok iyi olduğu için Ünye OSB'de yatırım yapmaya karar verdik. Fabrikamızın işçi kapasitesi 600. Her geçen yıl çalışan sayımızı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Hüseyin TavlıEkonomiGüncelOrduÜnyeOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
11:54
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:57:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Ordu Ünye OSB'de faaliyetteki 13 firma yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android