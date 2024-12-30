Ordulu 8 Firma \'Anadolu\'nun En Büyük 500 Şirketi\'nde

Ekonomi

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" sıralamasına giren Ordulu 8 firmayı tebrik etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, bir derginin 'Anadolu'nun ilk 500 şirketi' arasına giren fındık, çay, yağ ve gıda endüstrisi alanında faaliyet gösteren 8 firmanın yer almasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bunların yanı sıra Samsun'da Ordu kökenli bir firmanın da listeye girmesiyle mutluluklarının pekiştiğini söyleyen Kahraman, "Tüm zamanların kadim öğretisi üretmektir. Şartların olumsuzluğunu bahane etmek yerine üretmeyi, pazar ağını genişletmeyi ve en iyiler listesinde yer tutmayı şiar edinen şirketlerimiz bizler için önemli, anlamlı ve rol modeldir. Türk özel sektörü olarak, üreterek büyüyerek ve ülkemizin kalkınma hikayesinin etkin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Bu başarı hikayelerini gururla alkışlıyoruz" dedi. - ORDU