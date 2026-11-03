Orion Prosperity LNG gemisinin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi'ne yanaşması bekleniyor - Son Dakika
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Orion Prosperity LNG gemisinin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi'ne yanaşması bekleniyor

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17 Ekim'de ABD'nin Ingleside Limanı'ndan ayrılan Orion Prosperity adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor. 174 bin metreküp kapasiteli, Liberya bandıralı gemi Tunus açıklarında seyrediyor ve Marmaraereğlisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Orion Prosperity" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 17 Ekim'de ABD'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

174 bin metreküp kapasiteli geminin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Liberya bandıralı gemi 2023'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriLiberyaEkonomiTürkiye6 KasımTunusDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Orion Prosperity LNG gemisinin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi'ne yanaşması bekleniyor - Son Dakika
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