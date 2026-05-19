Orman Benim Kampanyası İle Yangın Önleme Çalışmaları
19.05.2026 12:02
Orman yangınlarının önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve toplumda orman sevgisinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 yılında başlatılan "Orman Benim" kampanyası, bu yıl da 81 ilde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinliklerde vatandaşlar, öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bir araya gelerek ormanlık alanlarda, yol kenarlarında, yerleşim yerleri çevresinde ve orman bitişiğindeki alanlarda çevre temizliği yaptı. Bu alanlarda, özellikle orman yangını riskini artıran cam şişe, plastik, kağıt, metal ve benzeri atıklar toplandı.

Yangına sebebiyet verebilecek tonlarca atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kampanyayla yalnızca çevre temizliği yapılması değil, aynı zamanda toplumda kalıcı çevre ve orman bilinci oluşturulması hedefleniyor.

81 ilde düzenlenen etkinliklere yoğun katılım sağlandı.

Amaç, yangını çıkmadan önlemek

Kampanya, orman yangınlarının önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve toplumda orman sevgisinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 yılından beri düzenleniyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede, yangın çıkmadan önce alınacak önleyici tedbirler önem taşıyor. Bu kapsamda yalnızca farkındalık çalışmaları değil, sahada yürütülen teknik ormancılık faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor.

OGM tarafından, yangın emniyet şeritlerinin bakımı, orman yolları ve yangın müdahale hatlarının işler halde tutulması, yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma yapılması, tarım alanları ile ormanlık alanlar arasında tampon bölgelerin oluşturulması ve yangın riskini azaltmaya yönelik bakım gibi çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışmalarla, orman yangınlarının yerleşim yerlerine, tarım alanlarına ve orman ekosistemlerine verebileceği zararların en aza indirilmesi, yangına müdahale kapasitesinin artırılması ve ormanların yangınlara karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

