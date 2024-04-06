Orman Genel Müdürlüğü, 20 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 20 sözleşmeli orman mühendisi alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere "sözlü ve uygulamalı sınavla, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı esas alınmak suretiyle" 20 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar, 29 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.
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