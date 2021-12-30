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Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor - Son Dakika

Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor

30.12.2021 15:33
Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor

Balıkesir'in Ulus dağının eteklerinde yoğun kar yağışına rağmen İş makineleri ile açılan orman yollarından depolara nakliyatlar devam ediyor.

Balıkesir'in Ulus dağının eteklerinde yoğun kar yağışına rağmen İş makineleri ile açılan orman yollarından depolara nakliyatlar devam ediyor.

Balıkesir'in en yüksek dağı olan Ulus dağında orman ürünlerinin kar nedeni ile nakliyesi kış aylarında zorlaşıyor. Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Akkaya Orman İşletme Şefliğinde yoğun kış koşulları olmasına rağmen orman emvali üretimi hız kesmeden devam ediyor. Orman ürünlerini hızlı bir şekilde depolarına naklettirip piyasanın orman emvali talebini karşılamak ve ayrıca orman köylüsünü de destekleyip Ülke ekonomimize katkı sağlanıyor. - BALIKESİR

Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor
Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor
Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor
Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor

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Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, Ulus, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orman Müdürlüğü yoğun kar altında nakliyatlara devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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