Orman Yangınlarına Hazırlık Sorunlu

21.04.2026 14:54
Settar Aslan, orman yangınlarıyla mücadelede teknikte eksik olmadığını, fakat insan gücünün zayıf olduğunu vurguladı.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Orman yangınlarıyla mücadelede Orman teşkilatının teknolojik olarak hiçbir eksikliği yok. Bu yıl 119 uçak ve helikopterle sezona giriliyor. Ama bir sorun söz konusu. Araç var, ekipman var, İHA var ama bunları yönetecek insan gücü zayıf. Yer ekiplerinin süratle güçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Aslan, Öz Orman-İş Sendikası'nın Kızılcahamam'da bir otelde düzenlediği 57. Temsilci Eğitimi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, havalarının ısınmasıyla orman yangını riskinin artmaya başladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir tecrübe kazandığını ve önemli yeterliliğe sahip olduğunu vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadelede Orman teşkilatının teknolojik olarak hiçbir eksikliği yok. Hatta bu konuda fazlası var, eksiği yok. Bu yıl 119 uçak ve helikopterle sezona giriliyor. Arazözler yenilendi. Ama bir sorun söz konusu. Araç var, ekipman var, İHA var ama bunları yönetecek insan gücü zayıf. Çünkü helikopter, uçak yangın söndürmez. Uçak ve helikopterler tepe yapmış bir yangını baskılar, yere indirir. Bu anlamda olmazsa olmaz bir ekipmandır ama yangını yer ekipleri söndürür. Yer ekipleri zayıf. Bir arazözde 1 şoför 6 işçi olması gerekirken, 1 şoförü 4 işçiyi bulan şükrediyor. Eskiden 1 şoför 2 işçiyi bulamıyorduk. Yer ekiplerinin süratle güçlendirilmesi gerekiyor."

TİGEM'de taşeron işçi sayısı kadrolu işçiden fazla

Öz Orman-İş'in örgütlü olduğu önemli kurumlardan birinin de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olduğunu vurgulayan Aslan, TİGEM'in hayvancılık ve tarımsal üretim konusunda ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

TİGEM'deki en önemli sorunun taşeron işçilik olduğunu belirten Aslan, taşeron işçi sayısının kadrolu işçisi sayısının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

TİGEM bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının bir sonraki toplu sözleşme döneminde çözüleceğini bildiren Aslan, yıl sonuna kadar 500 işçinin daha kadroya alınacağını duyurdu.

