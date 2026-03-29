Orman Yangınlarına Karşı Hava Gücü Artıyor

29.03.2026 11:21
2026'da 14 yeni helikopter ile hava gücü 119'a çıkarılacak, orman yangınlarıyla mücadele güçlendirilecek.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, her yıl meteorolojik verileri ve iklim değişikliğinin etkilerini dikkate alarak orman yangınlarına karşı tedbirleri artırdıklarını belirterek, "2026 yılında, hava filomuza 14 yeni helikopter ilave ederek, helikopter sayımızı 105'ten 119'a çıkardık. 119 helikopter ve 14 İHA ile beraber hava gücümüzü tahkim etmiş oluyoruz." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerin hepsinde, orman yangınlarının tüm insanlık açısından çok büyük bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, geçen yıl ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Karacabey, 2 bin 334 orman yangınına müdahale ettiklerini ve 81 bin hektar orman alanının bu yangınlardan etkilendiğini hatırlattı.

"Toplamda 462 ton havadan su atma kapasitesine ulaştık"

Her geçen gün meteorolojik verileri ve iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla göz önünde bulundurduklarına ve tedbirleri artırarak orman yangınlarına karşı hazırlık yaptıklarına işaret eden Karacabey, "2025 yılında yaşadığımız yangınlar, ondan önceki tecrübelerimiz ve geleceğe dönük perspektifleri de göz önünde bulundurarak, 2026 yılında hava filomuza 14 yeni helikopter ilave ederek, helikopter sayımızı 105'ten 119'a çıkardık. 28 uçak yine devam edecek, artı 14 helikopter daha geldi, 119 helikopterle ve 14 İHA ile beraber hava gücümüzü tahkim etmiş oluyoruz. Bu sayede, toplamda 462 ton havadan su atma kapasitesine ulaştık, önceden 438 ton idi." ifadelerini kullandı.

Yangınların, hava ve kara araçlarının koordineli müdahalesiyle söndürülebildiğini anlatan Karacabey, sadece hava araçlarını güçlendirmenin, bu mücadelede yeterli olmayacağına dikkati çekti. Bundan dolayı kara araçlarının sayısını da bu yıl için artıracaklarının altını çizen Karacabey, "165 yeni arazözü bu yıl filomuza katarak, 1953 arazöze ulaşacağız. Yine ilk müdahale araçlarına yapacağımız katkılarla beraber, 2 bin 766 ilk müdahale aracına ve 38 iş makinesi ilavesiyle de 878 iş makinesini bu yıl orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarımızda kullanacağız." diye konuştu.

"776 kulenin 138'inde akıllı gözetleme sistemleri mevcut"

Karacabey, ormanların 7 gün 24 saat esasıyla, 776 yangın gözetleme kulesinden izlendiğine değinerek, 138 kuledeki akıllı gözetleme sistemlerinin, bu yıl ormanları izlemede en etkili silahları olacağını vurguladı.

Yangınlarla mücadeledeki stratejiler hakkında bilgi veren Karacabey, yangın öncesinde yapılan mücadeleler, yangın çıktığı andan itibaren söndürülmesiyle ilgili yapılan doğrudan müdahaleler ve yangın sonrasında yanan alanların tekrar ormanlaştırılması gibi 3 kategoride sürdürüldüğünü, bunlardan en önemli olanın, yangın öncesi alınan tedbirler olduğunu dile getirdi. Bu anlamda birçok altyapı tedbirinin alındığını aktaran Karacabey, ormanlarla tarım arazileri veya yerleşim yerleri arasında yangını durdurmaya yarayacak zonlar (bölge, kuşak) ile büyük orman bloklarını ayırıp, yangının bir bloktan diğerine geçmesini engelleyen müdahale cepheleri oluşturduklarını kaydetti.

"23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşa eğitimler verdik"

Karacabey, 2025 yılında yangınların yüzde 96'sının insan eliyle çıktığına dikkati çekerek, "Bu yangınların, yüzde 8'lik kısmı kasıt, geriye kalan yüzde 88'i maalesef vatandaşlarımızın ihmali ve dikkatsizliği sonucu başladı. Bu noktadan hareketle, kendimize bir hedef belirledik. Orman içinde ve ormana bitişik 23 bin orman köyünde yaşayan 7 milyon vatandaşımızın tamamına ulaşıp, kendilerine orman yangınlarına sebep olan davranışlardan uzak durmaları konusunda yüz yüze eğitimler vermeye, farkındalık çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Dinlenmek ya da yazın o serin ortamından istifade etmek, piknik yapmak maksadıyla ormanlara giden vatandaşlarımız da bizim yine ulaşmaya çalıştığımız hedef kitlemiz arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile de bu konuda çok yakın işbirliği içinde olduklarını bildiren Karacabey, Orman Haftası dolayısıyla öğrencilere hazırladıkları materyalleri göstererek onların yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları, ebeveynlerini de bu konuda dikkatli olmaya sevk etmeleri konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kaynak: AA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

11:55
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
11:15
Dubai felaketi yaşıyor Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
