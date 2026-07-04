Orman Yangınlarıyla Mücadelede Bilinç Öncelik - Son Dakika
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Orman Yangınlarıyla Mücadelede Bilinç Öncelik

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Bilinç Öncelik
04.07.2026 16:18
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Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin güçlü silahının bilinç olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede en güçlü silahın ne uçak ne helikopter ne de arazöz olduğunu belirterek "Orman yangınlarıyla mücadele bilincini üst düzeye çıkararak engellediğimiz her yangın bizim en büyük gücümüzdür." dedi.

İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, orman yangınları gibi toplumun bütününü çok önemli bir hassasiyetle olayın içerisinde tutan afetlerde, kameranın gördüğü kadar o görüntünün nasıl anlatıldığının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Ortak bir sorumluluğu konuşmak için bir arada olunduğuna işaret eden Yumaklı, "Orman yangınıyla mücadele konusu, sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün bir gerçeği olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir yorumdan, herhangi bir köşe yazısından, herhangi bir makaleden ya da herhangi bir akademik çalışmadan öteye geçmiş durumda. Tam da hayatımızın göbeğinde." ifadelerini kullandı.

Son 3 yıl içerisinde istatistiklere bakıldığında giderek artan bir şekilde orman dışında yangınların çıktığına dikkati çeken Yumaklı, "Bunların ormana sirayet etme potansiyelini engellemek üzere çok büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz." dedi.

Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelin olduğunu anımsatarak "140 bini aşkın gönüllümüz var, tamamen belli şartlar çerçevesinde eğitim alan arkadaşlarımız. Bunlar toplumun herhangi bir kesiminden olabilir, herhangi bir iş grubundan olabilir, burada kesinlikle bir ayrım yok." dedi.

"Bilinci üst düzeye çıkararak engellediğimiz her yangın bizim en büyük gücümüz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 28 yangın söndürme uçağının ve 119 helikopterin olduğunu anımsatarak, "14 insansız hava aracımız, 1953 arazözümüz, 2 bin 766 ilk müdahale aracımız, 878 iş makinemiz, 776 yangın gözetleme kulemiz, 4 bin 852 su havuzu ve göletimiz var." dedi.

Yumaklı, bilinçsizlik, ihmalkarlık ve boş vermişlik ile mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Orman yangını haberleri sadece alev görüntülerinden ibaret değil. Bunun bir öncesi var, hazırlığı var. Risk azaltma çalışmaları var, vatandaşlarımızın bilincini ve algısını yükseltme çabaları var." ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla toplantılar yaptıklarını ve bulundukları bölgelerdeki riskli durumları kendilerine ifade ettiklerini hatırlatan Yumaklı, "Herhangi bir olayla karşılaştıklarında bizlere nasıl ulaşmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede en güçlü silahımız ne uçaktır ne helikopterdir ne arazözdür. Orman yangınlarıyla mücadele bilincini üst düzeye çıkararak engellediğimiz her yangın bizim en büyük gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Hep birlikte daha güçlü, daha anlaşılır bir dili oluşturma adına sonuç elde edeceğiz"

Bakan Yumaklı, yol kenarlarında bakımlar yaptıklarını, emniyet yolları oluşturduklarını belirterek su havuzları, meteorolojik analizler, yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri ve karar destek mekanizmaları ile riskli dönem başlamadan hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

Yangınla mücadelenin çok büyük bir koordinasyon işi olduğunu ifade eden Yumaklı, "Orman Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve koordinasyonunda çok ciddi bir koordinasyon var. Güvenilir bilgi en az müdahale araçları kadar önemli. Alev Hattı Eğitim Programı adıyla çıktığımız bu yolculuğu yalnızca bugünkü toplantıyla sınırlı görmediğimizi ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu program sayesinde orman yangınlarına karşı verilen mücadelede hep birlikte daha güçlü, daha anlaşılır bir dili oluşturma adına sonuç elde edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız." açıklamasını yaptı.

Yumaklı, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını aktararak "Buralarda yaşayan bizim gördüğümüz ve görmediğimiz bir ekosistem var. Aslında biz insanlar olarak dünyayı paylaştığımız bir ekosistemin bir parçasıyız. Ancak yaptığımız ya da yapmadığımız herhangi bir şey, bizim dışımızda bu dünyayı bizlerle paylaşan o ekosistemdeki bütün canlılara çok derin zararlar verme potansiyeline sahip." diye konuştu.

"Yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız"

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik olarak dünyadaki pek çok ülkeden daha büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, ülkenin yeşil vatanını ve yeşil vatandaki biyolojik çeşitliliği koruyacaklarını kaydetti.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yumaklı, "Havaların çok hızlı bir şekilde ısındığına hepimiz şahidiz. Lokal olarak ya da birkaç günlük yağmur yağması ya da havada bulut oluşması riskin geçtiği anlamına gelmiyor. 15 Ekim tarihine kadar ekipler teyakkuz halindeler. 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar. Arkadaşlarımızın tamamı sahadalar. Lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, anız yakma konusunda büyük bir mesafe katedildiğini kaydederek, "Hala istediğimiz seviyede değiliz. Anız yakmak oradaki bütün ekolojiyi de aynı anda yok etmek anlamına gelir. Yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız."

Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususun yangına ne kadar süre içerisinde müdahale edilmesinin olduğunu belirten Yumaklı, yangına müdahaledeki ortalamanın 11 dakika olduğunu ve bunu 10 dakikaya indirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman Yangınlarıyla Mücadelede Bilinç Öncelik - Son Dakika

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