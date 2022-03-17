Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi - Son Dakika
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Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi

17.03.2022 17:53
Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi zabıta ekipleri beldede faaliyet gösteren zincir marketlerin şubeleri ile yerel marketlerde raf ve fiyat denetimi yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi zabıta ekipleri beldede faaliyet gösteren zincir marketlerin şubeleri ile yerel marketlerde raf ve fiyat denetimi yaptı.

Ormanlı Belediyesi Zabıta ekipleri bugün belde merkezinde bulunan zincir marketler ile yerel marketlerin şubelerinde raf ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak ve suiistimallerden dolayı mağduriyet yaşanmaması için zabıta ekiplerinin denetimlerini belli aralıklarla yaptığını ifade etti. Başol denetimlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Bakanlıklarımızdan gelen talimatlar doğrultusunda beldemizdeki hem zincir marketlerin şubelerini hem de yerel marketlerde fiyat denetimlerini ve raflarda temel gıda ürünlerinin yer alıp almadığını belli aralıklarla denetliyoruz. Burada amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması. Denetimlerimiz bundan sonrada aralıksız olarak belli periyotlarda devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi
Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi
Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi
Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi
Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi
Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi

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İsmail Bayram, Zonguldak, Ereğli, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ormanlı Belediyesi zabıtası marketleri denetledi - Son Dakika


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