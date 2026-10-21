Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Dolar/TL 09.30'da 49,6023 seviyesinde seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Dolar/TL 09.30'da 49,6023 seviyesinde seyrediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL güne yükselişle başladı ve 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 49,6023 seviyesine çıktı. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması varlık fiyatlarını etkilerken analistler yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

????? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,6023 seviyesinde bulunuyor.

Dün 49,61'e kadar yükselen dolar/TL günü yatay seyirle 49,5664'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,6023 seviyesine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,6990'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 66,3750'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması varlık fiyatlarını etkilerken barışın sağlanamaması küresel belirsizlikleri artırıyor ve merkez bankalarının işini zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Orta DoğuEkonomiFinansDövizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
09:11
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı 3 gözaltı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:09:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Dolar/TL 09.30'da 49,6023 seviyesinde seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei