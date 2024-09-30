Ortaca'nın Nar ve Limon İhracatında Rekor Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Ortaca'nın Nar ve Limon İhracatında Rekor Beklentisi

Ortaca\'nın Nar ve Limon İhracatında Rekor Beklentisi

Ortaca'da nar ve limon rekoltesindeki artış, ihracat rakamlarında rekor kırılmasını bekletiyor.

30.09.2024 13:48
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl nar ve limon rekoltesinde gözlemlenen artış, ihracat rakamlarında önemli rekorlar kırılacağına dair beklentileri de beraberinde getiriyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üretilen nar ve limonlar, Ukrayna, Moldova, Romanya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'e ihraç edilmek üzere hazırlandı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekibi tarafından titizlikle kontrol edilen nar ve limon ürünleri, gerekli bitki sağlık sertifikasının alınmasının ardından ihraç için yola çıktı. Bu yıl nar ve limon rekoltesinde gözlemlenen artış, ihracat rakamlarında önemli rekorlar kırılacağına dair beklentileri de beraberinde getiriyor. Yüksek kalitedeki ürünler, Ortaca'nın tarımsal potansiyelini uluslararası pazarda sergileme fırsatı sunuyor.

Ortaca'daki tarım sektöründeki bu başarının ilçenin ekonomisine de olumlu katkılar sağlaması hedefleniyor. Yerel üreticiler, sağlıklı ve kaliteli ürünler ile dünya pazarında yer almanın gururunu yaşıyor. İhracatın artmasına paralel olarak, tarım ürünlerinin çeşitliliğinin de sağlanması bekleniyor. Ortaca, bu başarıyla birlikte marka değerini artırmayı ve uluslararası pazarda daha fazla yer edinmeyi amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ortaca'nın Nar ve Limon İhracatında Rekor Beklentisi - Son Dakika

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