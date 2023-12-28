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Ortahisar Belediyesi, Güneş Enerji Santrali İçin Panel Montajını Tamamladı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi, Güneş Enerji Santrali İçin Panel Montajını Tamamladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen 35 dönümlük arazide kurulan güneş enerji santrali için 5 bin 688 panelin montajının tamamlandığını açıkladı. Genç, santralin belediye ve bağlı kuruluşlarda tüketilen enerjinin üç katı kadar elektrik üretebileceğini belirtti. Ayrıca, projenin 4 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edeceğini ifade etti. Ortahisar Belediyesi, Trabzon'da Tonya Belediyesi'nden sonra ikinci güneş enerji santralini hayata geçiren belediye oldu. Santralde enerji üretiminin yaklaşık iki hafta içinde başlaması planlanıyor ve yılda 3 milyon kilovat saat elektrik üretilebilecek.

Ortahisar Belediyesi, Güneş Enerji Santrali İçin Panel Montajını Tamamladı
28.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 15:50
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsis edilen 35 dönümlük arazide kurulan güneş enerji santrali için 5 bin 688 panel montajının tamamlandığını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerji santralini çok önemsediklerini, belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda tüketilen enerjinin üç katı kadar elektrik üretebileceklerini vurguladı.

Her yıl hayata geçirilen yeni projelerle aydınlatma ve enerji giderlerinin arttığına dikkati çeken Genç, "Havuzumuz, akvaryumumuz var. Dolayısıyla tüketimimiz her geçen gün arttığı için güneş enerji santrali projesi çok rantabl bir proje ve 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzon'da Tonya Belediyesi'nden sonra ikinci güneş enerji santralini hayata geçiren belediye olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Güneş enerji santrali ile ülkemizin enerji arzını düşündüğümüzde hem de yenilenebilir olması itibarıyla da yerli ve milli bir şekilde enerji üretimimize katkı sağlamak istedik. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimizin ülkemizin her tarafında HES'lerde olduğu gibi rüzgar ve güneş enerji santrallerinde de önemli adımlar atılıyor. Biz de Karadeniz Bölgemizde hem kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak adına hem de bu genel amaca katkı sağlamak için öncü olan belediyelerden olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımcımıza da çok teşekkür ediyorum, şartnamemizden önce projemizi tamamladı. Bugün son panelimizi attık. 5 bin 688 panelin sonuncusunu hep beraber değerli arkadaşlarımızla beraber attık."

Yaklaşık iki hafta sonra santralde enerji üretiminin başlayacağına işaret eden Genç, sistem sayesinde yılda 3 milyon kilovat saat elektrik üretilebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Ortahisar Belediyesi, Güneş Enerji Santrali İçin Panel Montajını Tamamladı - Son Dakika


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