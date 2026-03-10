Ortak Karar Platformu Başkanı Yaşar: Toplantı salonlarımızda milyon dolarlık girişimler doğuyor - Son Dakika
Ortak Karar Platformu Başkanı Yaşar: Toplantı salonlarımızda milyon dolarlık girişimler doğuyor

10.03.2026 09:32
Ortak Karar Platformu Kurucu Başkanı Abdullah Yaşar, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. İş dünyasında güçlü networkün önemine dikkat çeken Yaşar, platformun girişimcileri ve iş insanlarını bir araya getiren yeni nesil bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Yaşar, toplantı salonlarında milyon dolarlık girişimlerin ortaya çıktığını belirterek amaçlarının sayısal değil niteliksel büyüme olduğunu ifade etti.

Ortak Karar Platformu Kurucu Başkanı Abdullah Yaşar, iş dünyasında girişimciliğin ve doğru networkün önemine değindi. Platformda genç girişimcilerle çalışmaya özen gösterdiklerini belirten Yaşar, Türkiye'de ne kadar çok girişimci ortaya çıkarsa ülke ekonomisinin de o kadar hızlı gelişeceğini söyledi.

"ORTAK KARAR PLATFORMU YENİ NESİL İŞ DÜNYASI BULUŞMA NOKTASI"

Platformun temel amacının iş insanlarını ve girişimcileri bir araya getirmek olduğunu belirten Yaşar, Ortak Karar Platformu'nun yeni nesil bir iş dünyası buluşma noktası olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Günümüzde yalnızca ne iş yaptığınızın değil, aynı zamanda kimi tanıdığınızın da önemli olduğuna dikkat çeken Yaşar, platformun bu anlamda güçlü bir network oluşturduğunu ifade etti.

"TOPLANTI SALONLARIMIZDA MİLYON DOLARLIK GİRİŞİMLER DOĞUYOR"

Platformun iş dünyasında önemli fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını söyleyen Yaşar, toplantı salonlarında büyük girişim projelerinin doğduğunu belirtti. Kararları mümkün olduğunca ortak akılla aldıklarını ifade eden Yaşar, sayısal büyümeden çok nitelikli büyümeye odaklandıklarını dile getirdi.

"GENÇ GİRİŞİMCİLERLE ÇALIŞMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Genç girişimcilerin ekonominin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yaşar, platformda genç girişimcilerle çalışmaya özellikle önem verdiklerini söyledi. Aylık vizyon toplantıları düzenlediklerini belirten Yaşar, bu toplantılarda iş dünyasının geleceğini ve yeni fırsatları konuştuklarını ifade etti. Türkiye'de girişimci sayısının artmasının ülke kalkınmasını hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

