Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı - Son Dakika
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Ekonomi

Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir tarım arazisine gidip, toprağa gömülen çok sayıda buğday çuvalını çıkardı. O anları kayıt altına alan Çömez, "Türk çiftçisi açken onların buğdaylarını mezarlara gömmeye ne hakkınız var. Bu ihmalin tek tek hesabını soracağım." sözleriyle tepki gösterdi.

19.09.2024 19:18
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Bir tarım arazisine giden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, çiftçinin elinde kalan çok sayıda buğday çuvalını toprağın içinden çıkardı.

TOPRAĞA GÖMÜLEN BUĞDAY ÇUVALLARINI TEK TEK ÇIKARDI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, çarpıcı bir video yayınladı. Çiftçinin elinde kalan buğdayların çuvallarla toprağa gömüldüğünü iddia eden Çömez bir araziye gitti. Çömez, toprağa gömülü çok sayıda buğday çuvalını elleriyle çıkardı.

"ALIN HER TARAF BUĞDAY"

Sert tepki gösteren Çömez şunları söyledi: "Yaptıkları rezilliğe bakın. Buğdayları nasıl gömmüşler. Bunlar Türk çiftçisinin alın teri. Göz nuru. Her taraf buğday. Aman millet yediğimiz haltı öğrenmesin diye binlerce kamyonla bu mezarları gece yarısı kaldırdınız. Devleti de böyle yönetiyorsunuz. Alın her taraf buğday. Tek kelimeyle yazıklar olsun diyorum.

"BU İHMALİN TEK TEK HESABINI SORACAĞIM"

Bu ihmalin tek tek hesabını soracağım. Tarım Bakanı sana soracağım bunu. Nasıl vicdanın sızlamadı bu buğdayları gömerken. Geceleri yatağa nasıl giriyorsunuz. Türk çiftçisi açken onların buğdaylarını mezarlara gömmeye ne hakkınız var."

Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

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Son Dakika Ekonomi Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Haluk Akkaya:
    Abartmış. her mahsül kaldırıldıktan sonra arta kalanlar olur.kavun karpuz tarlasında mahsül kaldırıldıktan sonra daha fazla ürün yerde kalıyor 20 45 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    gömseler çıkarabilirmisn öyle elle güzel tiyatro yapmış 24 11 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ABİ ŞİMDİ NE ANLATTI BU,BUĞDAYI KİM NEDEN GÖMMÜŞ ANLAMADIM YAHU FİLİM ÇEVİRMEYİDE SEVİYORLAR HA 17 8 Yanıtla
  • İLHAN KOÇ:
    O buğday köylünün ise ne diye gömüp yok etsin, değilse bunun köylüye ne faydası var, ben pek anlamadım bu işi. 18 0 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Helal Olsun. 8 9 Yanıtla
  • Murat Toptaş:
    Tamam da sayın vekilin unuttuğu depolama yöntemlerinden birisidir bu. TMO da aynı saklıyor. Bu haber aslında vekillerin vatandaştan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tiyatro oyunu 2 4 Yanıtla
  • Sedat Mecburen:
    güzel tiyatro yalnız palyalço eksik 2 1 Yanıtla
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