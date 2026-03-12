OSB Bulut Projesi ile Dijital Dönüşüm

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Başkanı Serdar Tütek, sanayide dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koydukları "OSB Bulut Projesi"yle firmalara güvenli veri altyapısı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tütek, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'lerin yalnızca üretim alanı değil aynı zamanda teknoloji ve veri altyapısının da merkezi haline geldiklerini belirtti.

ASO 1. OSB'nin köklü sanayi altyapısı ve güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Tütek, yeni dönemde sanayicilerin rekabet gücünü artıracak projelere odaklandıklarını bildirdi.

Bölgelerinde yakın zamanda uygulamaya konulan "OSB Bulut Projesi"nin sanayicilerin dijital altyapısını güçlendireceğine dikkati çeken Tütek, "Sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz OSB Bulut Projesi'yle firmalarımıza güvenli veri altyapısı ve güçlü dijital hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu projeyle sanayicilerimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek üretimde verimliliği artırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayide sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların önemini vurgulayan Tütek, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.