OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi

13.05.2022 15:39
OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi

KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Yeşil Destek Programından nasıl katkı alınılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme toplantısı Afyonkarahisar OSB toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu ve iş adamları katıldı. Bilgilendirmeyi KOBİ Uzmanı Murat Kahraman yaptı. Kahraman, Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın amacının: KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapıldığını ifade eden Kahraman, "Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi
OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi

YORUMLAR
500
OSB'deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü OSB'deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü Antalya OSB'den Eğitim-İstihdam Projesi Antalya OSB'den Eğitim-İstihdam Projesi

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Enerji, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:15:44. #1.12#
SON DAKİKA: OSB'de sanayiciler Yeşil Destek Programı hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement