OSB\'lerde Yatırımlar Artıyor

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB'de bin 76 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2 bin 10 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok" dedi.

Bakan Kacır, OSB Yönetmeliğinde geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ve hayata geçirilen uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Organize Sanayi Bölgelerinde şeffaflık ve kural bazlı tahsis sürecimiz sanayicilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Her ayın ilk pazartesi günü, OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB'de bin 76 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2 bin 10 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok!" - ANKARA