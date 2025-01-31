OSB'lerde Yatırımlar Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

OSB'lerde Yatırımlar Artıyor

OSB\'lerde Yatırımlar Artıyor

Bakan Kacır, 4 ayda 2 bin 10 başvuru yapıldığını ve OSB uygulamasının büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

31.01.2025 13:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB'de bin 76 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2 bin 10 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok" dedi.

Bakan Kacır, OSB Yönetmeliğinde geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ve hayata geçirilen uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Organize Sanayi Bölgelerinde şeffaflık ve kural bazlı tahsis sürecimiz sanayicilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Her ayın ilk pazartesi günü, OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB'de bin 76 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2 bin 10 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok!" - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Üretim, Finans, OSB, Son Dakika

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