OSB\'lerde Yeni Arsa Tahsisi Uygulaması

Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda, 133 OSB'de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi, eş zamanlı ve çevrim içi gerçekleşiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımların hızlandırılması için OSB içerisinde sahibi bulunmayan arsaların tahsisi uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre; 133 OSB'de yer alan ve toplam büyüklüğü 20,1 milyon metrekareyi bulan 1484 sanayi parseli, ön tahsis içinse 6 OSB'de yer alan 2 milyon metrekarelik alan satışa açıldı. Yatırımcılar boşta bulunan OSB parsellerine, her ayın ilk pazartesi günü çevrim içi ortamda başvurabilecek. Düzenleme ile yatırımların hızlanması ve arsa fiyatlarında olası yükselişin engellenmesi amaçlanıyor. Yatırımcılar, 'https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/osblerde-arsa-tahsisi-yapilacak-parsellere-iliskin-duyuru' ve 'https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/osblerde-on-tahsisi-yapilacak-alanlara-iliskin-duyuru' adreslerinden başvuruda bulunabilecek.

'ARSA FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN ÖNLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için OSB'lerde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda 133 OSB'de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eş zamanlı ve çevrim içi gerçekleşiyor. Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek. Ayrıca 6 OSB'de de 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuluyor. Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk. Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması ekim ayında gerçekleşiyor. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB'ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek" dedi.