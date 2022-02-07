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OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Sanayide doğal gaz kısıtlamasının sonlanması memnuniyet verici" - Son Dakika

OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Sanayide doğal gaz kısıtlamasının sonlanması memnuniyet verici"

07.02.2022 16:16
OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Sanayide doğal gaz kısıtlamasının sonlanması memnuniyet verici"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıtlamasına yarın son vermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıtlamasına yarın son vermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"BOTAŞ'ın sanayi tesislerine uygulanan yüzde 20 doğal gaz kısıtlamasına yarın saat 08.00 itibarıyla son vermesi memnuniyet verici. Böylece bir süredir sanayicimizi ve üretimi zorlayan doğal gaz kısıtlamaları da son bulmuş oldu. Temennimiz bu tür kısıtlamaların bir daha yaşanmaması yönünde."

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Doğalgaz, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Kütükcü: 'Sanayide doğal gaz kısıtlamasının sonlanması memnuniyet verici' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Sanayide doğal gaz kısıtlamasının sonlanması memnuniyet verici" - Son Dakika
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