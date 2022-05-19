OSİAD, "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı - Son Dakika
Üye Girişi

OSİAD, "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı

19.05.2022 10:12
OSİAD, "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD), "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı.

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD), "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümünde Samsun'da gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin fotoğraf sergisi OSİAD fuaye alanında açıldı.

Serginin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Başkanı Orhan Aydın, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı İbrahim Karakoç'un yanı sıra OSTİM'deki kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen etkinliklere katıldıklarını, özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı İlkadım Anıtı'na çelenk koyduklarını belirterek, "100.yıl etkinliklerine ilişkin fotoğraf sergisini iki yıldır, salgın nedeniyle, açamamıştık. Kısıtlamalar kalkınca, ziyaretçilerin beğenisine sunduk." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı Samsun'da fener alayı coşkusu Samsun'da fener alayı coşkusu
Kaynak: AA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSİAD, '19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu' fotoğraf sergisini açtı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 10:19:27. #1.11#
SON DAKİKA: OSİAD, "19 Mayıs'ın 100. yılı Coşkusu" fotoğraf sergisini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement