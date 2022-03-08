OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

08.03.2022 09:40
OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim'de kadın çalışan ve girişimcilerin sayısının giderek arttığını belirterek, "Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı.

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim'de kadın çalışan ve girişimcilerin sayısının giderek arttığını belirterek, "Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların sanayide artık girişimci, iş veren, teknoloji geliştiren rolleri de üstlendiğini vurguladı.

Toplumsal kalkınmanın, refahı artırmanın, cinsler arasındaki eşitliği sağlamanın en önemli yollarından birinin kadınların iş gücüne katılması olduğunu anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"OSİAD olarak kadınların her alanda söz sahibi olmasını önemsedik. Derneğimizin adında yer alan 'iş adamları' ibaresini 'iş insanları' olarak değiştirdik, her çalışma döneminde kadınlar yönetim kurullarımızda yer aldılar. Ayrıca şiddete uğramış kadınların rehabilitasyonunu ve istihdamını sağlamak üzere AB ile birlikte proje hazırladık ve olumlu sonuçlandırdık."

Ekinci, projeden 50 kadının yararlandığını ve böylelikle şiddet mağduru kadınların yaşamında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, son yıllarda Ostim'deki kadın çalışan sayısının artmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Girişimleri sonucunda Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan kreşin de hizmete girdiğini bildiren Ekinci, "Bir zamanlar kadınların gelmeye korktuğu Ostim, son yıllarda kadınların kattığı enerjiyle dünya markası haline geldi. Kadınlar Ostim'de 'erkek mesleği' olarak bilinen pek çok işi yapıyor. Bölgedeki kadın girişimci sayısı da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiziki şartlar daha da iyileştirilmeli"

Ekinci, kadın girişimcilerin sayılarının özellikle ikinci kuşak sanayicilerden çıktığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Üretip istihdam yaratan, uluslararası pazarlarda rekabet eden başarılı kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar, ciddi işler başardılar ve hepimizin gururu oldular. Her biri kattığı emekle, Ostim'in dünya markasına dönüşmesinde katkı sağladı. Kadın eli değdikçe bölgemizin değeri de yükseldi. Biz bunu Ostim'de sessiz devrim olarak da tanımlayabiliriz."

Ekinci, Ostim'de fiziki şartların daha da iyileştirilmesi ve yeni kreşlerin açılmasıyla kadın iş gücünün ekonomik faaliyete katılımının daha da artacağına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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