İbrikdar Türbesi için fizibilite ve teknik proje çalışmaları başlıyor

13.01.2026 10:16  Güncelleme: 10:21
Çorum'un Osmancık ilçesinde, inanç ve kültür turizminin geliştirilmesine yönelik 'İbrikdar Türbesi Fizibilite Raporu ve Teknik Projelerinin Hazırlanması' projesi için destek sözleşmesi imzalandı. Proje ile Osmancık'ın turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde inanç ve kültür turizminin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Osmancık Belediyesi tarafından hazırlanan "İbrikdar Türbesi Fizibilite Raporu ve Teknik Projelerinin Hazırlanması" projesi kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Osmancık Belediyesi arasında destek sözleşmesi imzalandı. Sözleşme imza töreni Çorum Yatırım Destek Ofisinde (YDO) OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı kapsamında hayata geçirilecek projeye toplam 1 milyon TL tutarında destek sağlanacak.

Proje ile sahabe-i kiramdan İbrikdar Hazretleri'ne ait türbenin bulunduğu alanın bilimsel ve teknik veriler ışığında değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda; türbe ve çevresine yönelik çevre düzenlemesi ile bilgilendirme ve yönlendirme unsurlarının hangi kapsam ve teknik kriterlerle hayata geçirileceğini ortaya koyan nitelikli bir fizibilite raporu ve teknik projeler hazırlanacak. Çalışmalar, ilerleyen süreçte uygulanacak projelere sağlam bir altyapı oluşturacak.

Hazırlanacak fizibilite raporunun, Osmancık'ın kültür ve inanç turizmi potansiyelini güçlendirmesi ve ilçeye yeni bir ziyaret noktası kazandırması hedefleniyor. Proje ile birlikte kültürel mirasın korunmasına yönelik doğru yatırım kararlarının alınması, yerel paydaşlar arasında farkındalığın artırılması ve ilçenin turizm çeşitliliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Elde edilecek çıktılar, hem Osmancık Belediyesi'nin proje geliştirme kapasitesine katkı sağlayacak hem de benzer kültür ve inanç turizmi yatırımları için örnek teşkil edecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmancık, Ekonomi, Turizm, Kültür, Çorum, Son Dakika

10:07
