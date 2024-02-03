Osmancık\'ta Zeytin Yetiştiriciliği Artıyor

Osmancık'ta zeytin yetiştiriciliğine ilgi her geçen gün artıyor
10 bin fidanın dağıtıldığı ilçeye asırlık zeytin ağaçları da getirildi
ÇORUM - Çorum'un Osmancık İlçesi'nde zeytin yetiştiriciliği her geçen daha fazla ilgi görüyor. Son 20 yılda ilçedeki ağaçların sayıları on binleri bulurken asırlık zeytin ağaçları da Osmancık'a taşındı.
Osmancık'ta peyzaj ve tarım alanında faaliyet gösteren Ramazan Duru, özellikle 50 yaştan 200 yaşa kadar zeytin ağaçlarının ilçe halkı tarafından ilgi gördüğünü söyledi.
' 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı'
İlçe ikliminin zeytin yetiştiriciliği için oldukça elverişli olduğunu belirten Ramazan Duru; "Osmancık mikroklima, karasal bir alan içerisinde. Önden gelen bir tecrübe ile bölgemizde zeytin ağaçları kendini gösteriyordu. Son yıllarda da Kaymakamlığımız, Özel İdare ve milletvekillerimizin de katkıları ile çalışmalar gerçekleştirilerek Osmancık için güzel kazanımlar elde edilmeye başlanıldı. Son yıllarda yaklaşık 10 bin zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Dolayısıyla halkımızda bu konuda bilinçlenmeye sahip oldu ve zeytin ağacı konusunda da yoğun bir talepte bulunuldu." şeklinde konuştu.
'Hem sofralık hem de yağ olarak tüketiliyor'
Bölgemizde zeytin çeşidi olarak Gemlik çeşidi hakim olduğuna dikkat çeken Duru, "Gemlik çeşidi hem sofralık hem de yağ olarak rağbet gören bir zeytin çeşididir. Bölgemizde bahçelerde yetiştirildiği gibi ayrıca süs, aranjman bitkisi olarak da rağbet görmektedir.
İlçede asırlık ağaçlar bulunmakta, birçok bölgede de dikimi yapılmaktadır. Verime geçmiş bir ağacımızın budaması, ürün hasadı, dikim aralıkları konusunda da halkımıza detaylı bilgi veriyoruz. Bölgemizdeki Gemlik çeşidi zeytin ağaçlarımızın ortalama verim kapasitesi 1 ağaçta 7 ila 15 kilogram arasındadır." ifadelerini kullandı.
'İlçe ekonomisine katkı sağlıyor'
Aşağızeytin Köyüne kurulan makinelerle de zeytin yağı üretimine başlanıldı. Hem endüstriyel anlamda hem de tarım anlamında ilçe ekonomisine çok büyük katkı sağladığını belirten Ramazan Duru; "İlçemizde yetişen zeytin ve zeytin yağlarımızı sofralarımızda tüketmeye başladık. Zeytin yağımızda bölgemizin iklimsel değerlerini bulundurarak çok güzel bir aromaya sahip oldu. Zeytin tarımcılığı anlamında bizlere katkı sağlayan Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Kaymakamımız Ayhan Akpay, Özel İdare yetkililerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Osmancık için büyük kazanım elde ettik" dedi.
İlçenin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmeye başlanılan zeytin ağaçları ilçe halkı tarafından yoğun rağbet görmeye devam ederken, 40 yıllık zeytin ağacı da Hükümet Konağı bahçesindeki yeni yerini taşındı.
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