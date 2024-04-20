Bilecik'in karpuzuyla meşhur ilçesi Osmaneli'nde fideler toprakla buluştu.
Marmara Bölgesi'nin karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fideleri toprakla buluşturan çiftçiler hasat için gün sayıyor. Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan ve adını nehirden alan vadideki arazilerde yetiştirilen Osmaneli karpuzunun Temmuz ayında hasadı yapılacak. Yüksek verim almak isteyen üreticiler, toprağa ekilen fidelerin zirai dondan etkilenmemesi için üzerlerine naylon sererek önlem aldı. Nehirden sulanan 50 bin dönüm arazide üretim yapan çiftçiler, geçen yıl 250 bin ton olan rekoltenin artmasını bekliyor.
Kendine has tadı ve aromasıyla tercih edilen Osmaneli karpuzu, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz illerine satılıyor. - BİLECİK
Son Dakika › Ekonomi › Osmaneli'de Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu - Son Dakika
Osmaniyeli restoran işletmecileri, Türkiye çapında 20-21 Nisan tarihlerinde yapılan cafe ve restoran boykotuna tepki gösterdi. İşletmeciler, yüksek maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatları artırmak veya işletmeleri kapatmak dışında başka bir seçenekleri olmadığını belirtti. Üretimin olmadığı sürece işletmelerin batmaya mahkum olduğunu ifade eden esnaflar, üretimin artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğini dile getirdi.
Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, Bağ-Kur'lu esnafa seçimlerden önce verilen 7 bin 200 prim günü sözünün tutulmadığını belirterek, esnafa SSK'lı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Evsen, yetkililerden olumlu sonuç alamadıklarını ve esnafların kendi kaderlerine terk edildiğini ifade etti.
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bölge'de hayata geçirilen yeni yatırım ve projeler hakkında tanıtım toplantısı düzenledi. Yapılan çalışmaların Serbest Bölge'nin cazibesini artırdığını belirten Palancıoğlu, yatırımların devam edeceğini vurguladı.
Domaniç ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2024 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis Katip Üyesi ve Meclis Başkan Vekilleri seçildi, 2024 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturuldu. Birlik Encümenine muhtar üye seçimi yapıldı ve 2023 yılı Birlik faaliyet raporu ile kesin hesabı okundu.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, dolaylı vergilerin ağırlığının arttığını ve bu durumun dar ve orta gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti. Salıcı, gelir üzerinden vergi alan bir sistem önerdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını değerlendirdi. Yavaş, lüks belediye binaları yapmanın ve çöp projelere para harcamanın doğru olmadığını belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalayarak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi ekimi yaparak çiftçilere destek oldu.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geliştirdiği Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretim aşamasına geçildi. DÜFAM Laboratuvarına kurulan model fabrika ile fındık üreticileri, hasat ettikleri fındıkları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilecekler. Model fabrikanın test çalışmaları tamamlandığında açılışı yapılacak.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlatılan 'Şırnak yer fıstığıyla şahlanıyor projesi' kapsamında çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı. Projede 30 yer fıstığı üreticisine 2 milyon 250 bin TL değerinde tohum verildi. Dağıtım töreninde konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, tohumların üreticilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?