Osmaneli'nde meyve suyu üretimi tesisi faaliyete geçecek - Son Dakika

Bilecik'in yöresel ürünlerinin üretimleriyle öne çıkan ilçesi Osmaneli'nde meyve suyu üretimi tesisi hayata geçirilecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir kalkınma ajansı desteğiyle Hisarcık, Beşevler köyünde kurulan yöresel ürün üretme tesisleri ile ayva lokumu, nar lokumu, salça, ayva pekmezi, ayva çayı, reçel, kabak tatlısı, toz biber, zeytinyağı, gibi ürünlerin yanına meyve suyunu da eklediklerini açıkladı. Başkan Münür Şahin yaptığı açıklamada, "Hisarcık, Beşevler tesislerimizde ürettiğimiz yöresel ürünlerle marka haline geldik. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri başta olmak üzere birçok yere yöresel ürün vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Şeftali meyve suyu için çok değerli bir meyve"

Başkan Şahin, bir kalkınma ajansının destekleri ile kurulan yöresel ürün üretme merkezimizde meyve suyu üretimi için yatırım yapmaya başladıklarını dile getirerek, " Özellikle şeftali üreticilerinin en büyük sorunu raf ömrü kısa olan bir ürün olması sebebiyle meyve suyu için çok değerli bir meyve. Osmaneli Belediyesi olarak kesinlikle bu sezona bir kalkınma ajansının destekleri veya direk kendi finansman kaynakları ile meyve suyu üretimi için yatımlarımızı gerçekleştireceğiz" vurgusunda bulundu. - BİLECİK