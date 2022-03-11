Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi

11.03.2022 12:41
Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi Nejla Hanım Konağı'nda Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığında, ilin sanayisi ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, sanayilerin gelişimine yönelik yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin "Bizler şehrin yerel yönetimi olarak böyle bir dönemde böyle önemli bir toplantının paydaşı olmaktan dolayı gururluyuz. Bizler yerel yönetimi olarak elimizden gelen desteği vererek, ilçemizin ileri gidebilmesinin o şehrin tüm dinamikleriyle bir aile olması ve bu çerçevede hareket edebilmesinde yattığını düşünüyorum. Bu doğrultuda biz de Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin, sanayimizin gelişmesi, ilerlemesi için elimizi her daim taşın altına koymaya hazırız" dedi.

" OSB'de 8'i aktif halde çalışmakta olup 3'ünde inşaatımız devam etmektedir"

Osmaneli ilçesinin sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni sanayi alanlarının açılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kaymakam Yüksel Ünal, "Osmaneli Organize Sanayi Bölgemizde bulunan fabrikalardan 8'i aktif halde çalışmakta olup 3'ünde inşaatımız devam etmektedir. Bunun yanında 6 fabrikamızın da proje aşamasındadır. Bu projesi biten fabrikalarında en kıza zamanda inşaatlarına başlayacağını biliyoruz. Bu fabrikalar ile birlikte mevcut olan sanayi alanımız da yer kalmadığından genişlemesi ve yer sorununu çözmek için belediyemiz gerekli imar çalışmalarını yapıyor. Yakın zamanda devreye girecek yeni imar planıyla çok sayıda sanayi parsellerinin yatırım yapmak isteyen sanayicilere verilebilecek" dedi.

İlçede bulunan sanayicilerin talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Ünal, bunları çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - BİLECİK

Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi
Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi
Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi

YORUMLAR
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Abdullah Ay, Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaneli'nde SANTEK toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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