Osmaneli\'ne 11,4 milyon TL\'lik yüzde 100 hibe destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 11,4 milyon TL'lik yüzde 100 hibe destek, IPARD III Programı kapsamında sağlandı.

IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, LEADER Yaklaşımı Tedbiri doğrultusunda Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bilecik Ofisi arasında sözleşme imzalandı. Toplam bütçesi 11 milyon 450 bin TL olan, 5 yıl süreli ve yüzde 100 hibe destekli proje ile Osmaneli'nin kırsal kalkınmasına katkı sağlanması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve sürdürülebilir yerel projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli'mizin yerel kalkınmasını güçlendirecek, üretimi ve iş birliğini artıracak bu önemli destek ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu sürecin Osmaneli için güçlü bir kalkınma hamlesi olacağına inanıyorum. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin geleceğine değer katan tüm proje ve desteklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK