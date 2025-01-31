Osmangazi Belediyesi İstihdam Buluşmasıyla 250 Kişi İş Sahibi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Osmangazi Belediyesi İstihdam Buluşmasıyla 250 Kişi İş Sahibi Oldu

Osmangazi Belediyesi İstihdam Buluşmasıyla 250 Kişi İş Sahibi Oldu

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi, iş arayanlarla firmaları buluşturduğu istihdam buluşmasında 250 kişiyi iş sahibi yaptı. Katılımcı firmaların iş talepleri ile 2024 yılında da yeni istihdam imkanları oluşturulması hedefleniyor.

31.01.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
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Osmangazi Belediyesi'nin iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirdiği istihdam buluşmalarının bir yenisi daha gerçekleşti. Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi'nde (OKİM) gerçekleşen buluşmada bir günde 250 kişi iş sahibi oldu.

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi, iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ile personel arayan firmaları buluşturmak adına faaliyet yürüten OKİM, yeni bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi, BTSO işbirliğinde gerçekleştirilen istihdam buluşmasında,

istihdama yönelik önemli bir katkı sağlandı. Gemlik'teki bir kablo fabrikasının üretim, kalite kontrol ve kablo ağı bantlama alanlarına alacağı 250 işçi için 500 kişi başvuru yaptı. İşveren temsilcileriyle iş arayan vatandaşların bire bir görüşme yaptığı buluşmada, aynı gün içinde 250 kişi iş sahibi oldu.

1 yılda bin kişi iş sahibi oldu

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi'ne 2024 yılında 15 bin kişi iş başvurusu yaptı. 35 firmanın katıldığı görüşmelerde, geçtiğimiz yıl 1000 kişi iş sahibi oldu. Ayrıca Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi çalışanları, 2024 yılında kendilerine yapılan iş talepleriyle ilgili 600 firmayı ziyaret ederek yeni istihdam imkanları bulmak için çalışma yaptı.

Düzenlenen istihdam buluşmalarına katılan vatandaşlar verilen bu güzel hizmetten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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